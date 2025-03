Forlì, maxi blitz della Polizia: smantellata gang di rapinatori tunisini

Una vasta operazione delle forze dell’ordine ha colpito duramente la criminalità straniera in città. Con un intervento coordinato, la Polizia di Stato ha eseguito numerosi arresti nei confronti di una gang composta da giovani tunisini, accusati di rapine, furti e aggressioni.

L’operazione, scattata all’alba, ha visto impegnati trenta agenti, supportati dalle unità cinofile antidroga e dai Reparti Prevenzione Crimine. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura, hanno portato all’emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, firmate dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo gli investigatori, il gruppo agiva indisturbato da oltre un anno, seminando paura tra i cittadini. Decine gli episodi ricostruiti, avvenuti in zone sensibili come la stazione ferroviaria, il centro storico e un noto centro commerciale. Le vittime, spesso scelte a caso, venivano aggredite con violenza per denaro e oggetti di valore.

I fermati, tutti senza fissa dimora e con precedenti penali, erano già noti alle autorità per reati legati a droga e violenza sessuale. L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata e un segnale forte per la sicurezza della città.