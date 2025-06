Forlì, maxi sequestro a impresa edile per truffa sul bonus facciate: scatta l’indagine della Guardia di Finanza

Un terreno, due auto, una moto, conti correnti bloccati e persino crediti fiscali ancora non utilizzati: è quanto hanno sequestrato i finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena in esecuzione di un decreto preventivo da oltre 140mila euro, disposto dal giudice su richiesta della Procura. Al centro dell’inchiesta, una società forlivese del settore edilizio e il suo amministratore, indagato per truffa e indebita percezione di fondi pubblici.

L’indagine ha preso le mosse da una denuncia presentata dal titolare di un hotel del territorio. L’uomo si era visto proporre un intervento edilizio legato al bonus facciate, una misura ormai non più in vigore, e aveva deciso di aderire, convinto dall’opportunità di beneficiare di una significativa detrazione fiscale. Tuttavia, la ricostruzione degli inquirenti ha svelato una realtà completamente diversa da quanto promesso: secondo le Fiamme Gialle, il legale rappresentante della ditta avrebbe dichiarato falsamente l’inizio dei lavori e omesso di presentare le pratiche edilizie richieste agli enti competenti.

Nel corso dell’operazione, i finanzieri del Gruppo di Forlì hanno proceduto al sequestro diretto nei confronti della società e, per equivalente, nei confronti dell’amministratore. Oltre ai beni mobili e immobili, sono stati bloccati anche crediti d’imposta per 17mila euro, ancora presenti nel cassetto fiscale del soggetto indagato.

Il caso, coordinato dalla Procura della Repubblica di Forlì, si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di controllo sulle frodi connesse ai bonus edilizi, che ha visto un’intensificazione delle verifiche da parte delle autorità nelle ultime settimane.