Forlì. Mercoledì in Corso, grande entusiasmo per la prima serata del nuovo format dai mercoledì in centro

Buona la prima. La nuova edizione dei “Mercoledì in Corso”, che ha coinvolto nella serata di ieri i locali e le attività commerciali di corso Diaz e piazza Saffi, ha visto il coinvolgimento diffuso di giovani, famiglie e tanti bambini.

Tanti gli artisti di strada che si sono esibiti lungo l’intero Corso e hanno animato il cuore cittadino, tra musica dal vivo, letture per bambini e mercatini vintage.

“Siamo molto contenti di questo primo mercoledì – dichiara il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno. La risposta che abbiamo raccolto passeggiando per corso Diaz e confrontandoci con i forlivesi è stata davvero soddisfacente. La strada intrapresa è quella giusta. Grazie alle tante aperture di bar e ristoranti e non solo, alle performance di numerosi artisti e al buon cibo, il nostro centro storico si è trasformato in grande salotto urbano, un luogo di condivisione e sano divertimento. L’appuntamento, con nuove performance, visite guidate, esibizioni live e laboratori a cielo aperto è per mercoledì 28 giugno, sempre nel cuore della nostra amata città quando saranno interessati piazza Saffi, corso Garibaldi e dintorni”.

Comune di Forlì