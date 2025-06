Forlì, minaccia la moglie e la figlia. Arrestato dai carabinieri

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Castrocaro Terme hanno arrestato un uomo, quale presunto autore del reato di “maltrattamenti in famiglia” e “violenza sessuale”.

L’attività è avvenuta in un contesto familiare in cui una donna, residente in un comune della provincia, già dai primi mesi dell’anno si era recata presso il competente comando Carabinieri, denunciando il marito per reiterati maltrattamenti, subiti negli ultimi mesi anche alla presenza dei figli minori; situazione per la quale la Procura della Repubblica di Forlì aveva disposto l’attivazione del codice rosso.

L’altra notte, la Centrale Operativa del 112 della Compagnia di Forlì, ricevuta la segnalazione dalla donna, ha immediatamente inviato sul posto la pattuglia di carabinieri di Castrocaro Terme che, giunti tempestivamente, hanno rintracciato e bloccato l’uomo all’interno dell’abitazione, costatando il suo evidente stato di alterazione, dovuto dall’assunzione di bevande alcoliche. Nel corso degli accertamenti sono emersi ulteriori maltrattamenti nei confronti della donna e di una figlia nonché costrizioni a rapporti sessuali in danno della moglie, che hanno fatto scattare il provvedimento.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato accompagnato presso la casa Circondariale di Forlì.

Nella mattinata del 10 giugno, si è tenuta l’udienza di convalida dinanzi al Giudice del Tribunale forlivese, che ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinarsi alle persone offese nonché ai luoghi abitualmente frequentati dalle medesime con l’obbligo di mantenere dai predetti luoghi una distanza non inferiore a 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Forlì, 12.06.2025