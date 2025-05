Forlì, modifiche alla viabilità per i “Mercoledì in Corso” di mercoledì 21 maggio 2025

In occasione della nuova edizione dei “Mercoledì in Corso”, in programma mercoledì 21 maggio 2025, il Comune di Forlì ha comunicato importanti modifiche alla viabilità nelle zone di Piazza Saffi, Corso Diaz e via Solferino.

Sarà istituito il divieto di sosta dalle ore 18:00 alle 24:00 e il divieto di transito dalle ore 19:30 alle 24:00, per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

I residenti di alcune vie limitrofe avranno accessi regolamentati con senso unico alternato: in particolare, i residenti di Valverde, San L. Nathan, Porta Merlonia, Bella, Merenda, Missirini e Moro Petruccio potranno accedere e uscire tramite via Caterina Sforza; quelli di Primavera, San Antonio Vecchio, Luffo Numai e Miller avranno accesso e uscita da via Oreste Regnoli.

Infine, i residenti di via Trento potranno uscire da Corso Diaz fino a via Trieste.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare le disposizioni per garantire la buona riuscita della manifestazione.