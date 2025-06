Forlì. Notte Rosa, scattano le restrizioni in materia di sicurezza e tutela del decoro urbano

È conto alla rovescia per il concerto dal vivo degli EIFFEL 65, nell’ambito della ventesima edizione della Notte Rosa.

Il gruppo musicale nato negli anni novanta che ha fatto ballare intere generazioni salirà sul palco di Piazza Saffi, insieme a Marvin e Andrea Prezioso, venerdì 20 giugno alle ore 22.00 circa, dopo l’open show con dj set di kubik & cire vocalist.

In previsione del grande volume di pubblico atteso in centro storico, il Comune di Forlì, d’intesa con gli organizzatori, ha previsto le seguenti disposizioni a tutela della pubblica incolumità e del decoro cittadino.

L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza dell’area spettacolo.

Non è ammesso l’ingresso all’area concerti con alcun tipo di contenitori per liquidi, comprese bottiglie di vetro, lattine e borracce. È consentito l’ingresso solo con bottigliette in plastica monouso, senza tappo.

Non è ammesso l’ingresso all’area concerti con animali di qualsiasi genere e taglia, salvo i cani guida e di assistenza addestrati.

Non è ammesso l’ingresso all’area concerti con ombrelli, aste, comprese quelle per selfie, pali, bastoni o attrezzatura fotografica di grandi dimensioni, ad esempio treppiedi.

Non sono ammesse bombolette spray e/o bombolette urticanti, petardi, puntatori laser, caschi, catene e qualsiasi altro oggetto atto ad offendere.

Non è ammesso l’ingresso all’area concerti con biciclette, droni, skateboard, overboard, pattini e monopattini.

Presso i bar e le attività commerciali collocati all’interno dell’area spettacolo le bevande verranno servite in bicchieri di materiale monouso e senza l’utilizzo di vetro.

La chiusura di Piazza Saffi è prevista alle ore 18:00 del giorno 20 giugno 2025. L’apertura dei varchi e l’accesso all’area concerti è prevista alle ore 18:45 circa.

I varchi di ingresso e uscita all’area concerti sono 5: Corso della Repubblica, Corso Garibaldi, Piazzetta Don Pippo, Largo De Calboli e via Allegretti.

L’ingresso all’area concerti per le persone con disabilità motoria e problematiche di deambulazione è garantito da Largo de Calboli. Un’ulteriore area per persone con altre forme di disabilità è stata allestita nei pressi di Palazzo Albertini.