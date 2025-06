Forlì. Notte Rosa, venerdì 20 giugno Show degli Eiffel 65 in Piazza Saffi

“HIT’S SUMMER!”, il nuovo claim ideato da Claudio Cecchetto per l’edizione 2025 della NOTTE ROSA, sbarca anche a Forlì. Per il secondo anno di fila, infatti, il Comune di Forlì aderisce alla rassegna di eventi e musica dal vivo promossa da Visit Romagna nel lungo weekend estivo del 20, 21 e 22 giugno.

La versione forlivese della ventesima edizione della Notte Rossa, dopo il debutto dello scorso anno, si annuncia con un ricco programma di appuntamenti, tutti a ingresso libero dal tramonto all’alba, per soddisfare i gusti e la voglia di divertimento di ogni generazione.

Si parte venerdì 20 giugno dalle ore 19:30 alle ore 21:00, con l’evento “ZARDIN – HIT’S SUMMER” a cura di Zardin, e l’apertura straordinaria di due location d’eccezione: la Corte Masini e il Chiostro San Domenico. Sabato 21 giugno, sempre grazie al contributo di Zardin, la Rocca di Ravaldino apre le sue porte dalle ore 6:00 alle ore 7:30 per un concerto all’alba del pianista Andrea Missiroli, che si esibirà al pianoforte a coda. A seguire, colazione in compagnia con i ragazzi di Chicchiamo – Bar Truck di Cavarei.

Ma l’evento clou della Notte Rosa forlivese è certamente il concerto dal vivo degli EIFFEL 65. Il gruppo musicale nato negli anni novanta che ha fatto ballare intere generazioni salirà sul palco di Piazza Saffi, insieme a Marvin e Andrea Prezioso, venerdì 20 giugno alle ore 22.00, dopo l’open show con dj set di kubik & cire vocalist.

“Trasformeremo il centro storico forlivese in una vera e propria discoteca a cielo aperto – dichiara l’Assessore ai grandi eventi, Andrea Cintorino. Gli Eiffel 65 non hanno bisogno di presentazioni. Le loro canzoni hanno conquistato le vette più alte delle classifiche internazionali. Ma la notte rosa a Forlì non sarà soltanto la musica dance sul grande palco di piazza Saffi. Quest’anno, infatti, abbiamo deciso di rafforzare la collaborazione con il territorio e le associazioni locali, grazie alle iniziative promosse da Zardin e l’apertura di alcuni luoghi segreti del nostro centro.”

“Dopo l’esperienza di successo dell’anno scorso – aggiunge l’Assessore al turismo, Kevin Bravi – la più grande festa d’estate di tutta la Romagna torna a Forlì per rivolgersi a un pubblico di tutte le età, in un evento di sistema ancora più ricco e per tutti i giusti. Sarà una festa autentica e popolare, all’insegna di quella vocazione all’ospitalità e alla socialità a trecentosessanta gradi che caratterizza da sempre Forlì e tutta la Romagna”.

Si ringraziano per la collaborazione e il contributo la Regione Emilia Romagna ed Esselunga.