Forlì, nuovo impianto sportivo al quaetiere Quattro: riqualificazione da 993 mila euro per un centro moderno e multifunzionale

Il quartiere Quattro di Forlì si prepara ad accogliere una nuova struttura sportiva all’avanguardia, frutto di un progetto di riqualificazione da 993 mila euro. L’impianto sportivo “Devis Zanfini”, in via Ossi, sarà completamente rinnovato per rispondere alle esigenze della comunità e promuovere lo sport a 360 gradi.

Caratteristiche del nuovo impianto sportivo

Il nuovo centro sportivo comprenderà:

Un campo da calcio omologato con sottofondo sintetico, ideale per competizioni e allenamenti.

Un campo per allenamenti in manto erboso naturale , per soddisfare diverse esigenze sportive.

Campo multi gioco attrezzato per il pickleball , disciplina sempre più popolare.

Nuovi corpi illuminanti a basso consumo energetico , per un impianto sostenibile.

Area giochi completamente riqualificata per bambini , pensata per garantire sicurezza e divertimento.

Spogliatoi moderni e accessibili , con servizi all’avanguardia per gli utenti.

Servizio infermeria e nuove gradinate in cemento armato per una fruizione comoda ed efficiente.

Un nuovo edificio ricettivo , destinato a bar e punto di accoglienza, per favorire la socializzazione.

Nuove alberature, che garantiranno ombreggiamento e refrigerio durante le attività all’aperto.

Un progetto innovativo e inclusivo

Il progetto, presentato dalla SSD Futball Cava Ronco, attuale gestore dell’impianto, si inserisce in un innovativo processo di project financing, che permette di coniugare l’interesse pubblico con l’ammodernamento degli impianti sportivi in una zona in forte sviluppo. Con un investimento complessivo di 992.500,00 €, l’Amministrazione comunale sta valutando la proposta dopo la discussione preliminare in sede di conferenza dei servizi.

Il commento dell’Assessore Kevin Bravi

“Il progetto presentatoci dalla SSD Futball Cava Ronco è davvero innovativo e di grande impatto sociale”, afferma l’Assessore Kevin Bravi. “Oltre alla riqualificazione dei campi da calcio e tennis, la proposta ambisce a rafforzare l’inclusione sociale e il senso di appartenenza alla comunità del quartiere. Immaginiamo un luogo dove praticare sport con impianti di ultima generazione, accessibili a tutte le fasce di utenza. Un punto di incontro sicuro per famiglie e anziani, in cui socializzare e passare un pomeriggio all’aperto o nei locali della nuova clubhouse.”

Un progetto per il futuro della comunità

Questo intervento non si limita alla riqualificazione di uno spazio fisico, ma mira a rendere l’impianto sportivo un centro di socialità e benessere condiviso, promuovendo la competizione sportiva e il dialogo intergenerazionale. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare armoniosamente l’intera area, rispondendo così alle necessità di un quartiere in continua espansione.

Conclusioni

Il nuovo impianto sportivo al Quattro si preannuncia come un vero e proprio punto di riferimento per la comunità di Forlì, con un’attenzione particolare all’ambiente e alla sostenibilità. Il progetto mira a offrire non solo impianti moderni per la pratica sportiva, ma anche uno spazio sicuro e inclusivo per tutte le età.