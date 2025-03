Forlì: Nuovo volo diretto verso Tbilisi dal 24 aprile 2025

La Romagna si prepara ad accogliere un’importante connessione internazionale con la Georgia. A partire dal 24 aprile, la compagnia aerea di bandiera della Georgia, Georgian Airways, lancerà un volo diretto settimanale tra la capitale Tbilisi e l’aeroporto “Ridolfi” di Forlì, con partenza ogni giovedì.

Questo nuovo collegamento non solo promuove i legami imprenditoriali e turistici tra i due Paesi, ma si inserisce anche in un contesto più ampio che riguarda il settore della salute, del benessere e della ricerca termale, ambiti nei quali la Romagna eccelle. La Georgia, situata al confine tra Europa e Asia, è una meta ricca di storia millenaria, che offre ampie opportunità culturali e gastronomiche, perfette per attrarre i turisti romagnoli.

La nuova rotta Tbilisi-Forlì- Tbilisi rappresenta una pietra miliare per l’aeroporto di Forlì, che, con questo volo, si arricchisce della sua terza destinazione internazionale, dopo Vienna (Austria) e Katowice (Polonia). “Questo collegamento consolidano i rapporti tra i due Paesi e apre nuove possibilità di scambi e affari, favorendo anche un flusso di turisti che potranno scoprire la nostra regione, famosa per l’accoglienza e le bellezze naturali e culturali”, ha dichiarato la Presidenza di F.A. S.r.l.

Georgian Airways ha sottolineato inoltre che Forlì, grazie alla sua posizione centrale e alla sua offerta sanitaria e termale di eccellenza, si rivela una destinazione strategica per un turismo più selettivo e legato al benessere.

Il volo avrà una durata di circa 4 ore, con partenza da Tbilisi alle 11:45 e arrivo a Forlì alle 13:50. Il ritorno è previsto da Forlì alle 14:50 con arrivo a Tbilisi alle 20:35.