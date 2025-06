Forlì: partono i lavori di manutenzione ai marciapiedi di Via Decio Raggi tra Via Campo di Marte e Viale Bolognesi

Il Comune di Forlì avvia un importante intervento di manutenzione ai marciapiedi di Via Decio Raggi, nel tratto compreso tra Via Campo di Marte e Viale Bolognesi, su entrambi i lati della strada. I lavori, facenti parte del Piano di Manutenzione predisposto dal Servizio Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, prenderanno il via a partire da lunedì 16 giugno 2025, salvo condizioni meteo avverse, e avranno una durata stimata di circa 45 giorni lavorativi.

Dettagli e tipologia degli interventi

Le attività comprenderanno la rimozione e il successivo rimontaggio dei cordoli, l’asfaltatura dei marciapiedi e la messa in quota delle cosiddette “bottiglie”, ossia gli elementi in cemento posti a delimitazione delle aree pedonali. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pedonali, garantendo un percorso più agevole e sicuro per residenti e visitatori.

Impatti sulla viabilità e organizzazione del cantiere

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario adottare alcune modifiche temporanee alla viabilità:

Chiusura parziale di tratti di marciapiede interessati dai lavori, con obbligo di utilizzo del marciapiede opposto per i pedoni

Restringimento della carreggiata stradale per garantire la sicurezza in cantiere

Soppressione temporanea di stalli di sosta nelle aree coinvolte

Occupazioni di suolo pubblico per allestimento delle aree di cantiere

L’impresa incaricata dei lavori è munita di ordinanza autorizzativa e sarà responsabile della predisposizione e manutenzione della segnaletica di cantiere, comprensiva di indicazioni per percorsi alternativi. Saranno inoltre presenti operatori addetti alla regolamentazione del traffico (“movieri”) o, se necessario, impianti semaforici temporanei.

Informazioni utili per cittadini e automobilisti

Gli automobilisti e i residenti della zona sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni del personale di cantiere per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante l’intera durata dei lavori.

L’intervento fa parte del più ampio programma di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture stradali promosso dall’amministrazione comunale di Forlì per migliorare la qualità urbana e la sicurezza stradale.