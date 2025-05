Forlì. Ricostruzione post-alluvione, il punto sui cantieri messi in campo dal Comune. Opere per oltre 18 milioni

Il tema della ricostruzione post alluvione, i lavori realizzati dopo gli eventi del maggio 2023, quelli in corso e le progettazioni future per mettere in sicurezza il territorio forlivese sono stati al centro di un incontro pubblico svoltosi giovedì sera, in Municipio, alla presenza del Comitato Unitario Vittime del Fango, dei Comitati di Quartiere e di tantissimi cittadini.

Tra i relatori, oltre al Vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, e all’Assessore, Giuseppe Petetta, erano presenti i tecnici dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, il Consorzio di Bonifica, tecnici e funzionari del Comune di Forlì.

“Momenti come questo sono molto importanti – ha dichiarato il Vicesindaco, Vincenzo Bongiorno – La prevenzione e la messa in sicurezza del territorio devono essere una priorità a tutti i livelli. Dobbiamo lavorare insieme e con grande senso di responsabilità per lasciarci alle spalle ogni sentimento di insicurezza e fragilità che ancora oggi viviamo in caso di piogge intense. Serate come questa saranno da ripetere anche in futuro. Inoltre, ricordo che in Comune continua ad essere operativo l’ufficio con i tecnici di Sfinge, a cui rivolgersi per le richieste risarcitorie, per le quali, già in molti casi, ne abbiamo verificato la positiva conclusione a beneficio degli alluvionati danneggiati. La ritengo una buona situazione in divenire, a due anni dalla catastrofe, anche pensando ai sei anni che sono serviti alla Regione per ristorare le famiglie e le aziende danneggiate dall’evento calamitoso del 2019 a Villafranca, di portata davvero notevolmente inferiore rispetto a quello di due anni fa.”

“Ci tengo a sottolineare – ha aggiunto l’Assessore Giuseppe Petetta – che dopo l’alluvione del maggio 2023 quest’Amministrazione comunale ha sempre mantenuto un dialogo costante e costruttivo con tutti gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione. Non solo, il nostro impegno si è concentrato anche su situazioni più puntuali di carattere privato, facilitando il dialogo fra le parti e la soluzione di numerose problematiche. In futuro, l’impegno delle istituzioni dovrà concentrarsi su alcune importanti azioni di prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a partire dalla realizzazione di quelle necessarie casse di espansione lungo i fiumi che la Romagna attende da decenni.”

Dopo la relazione della Dott.ssa Claudia Casadei, dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, incentrata sulle modalità di allerta meteo e comunicazione preventiva indirizzate alle comunità locali, e la descrizione del Piano di Protezione Civile del Comune di Forlì da parte del Dott. Marcello Arfelli, in corso di aggiornamento dopo una lunga collaborazione e interlocuzione con i Comitati di Quartiere, i cittadini e le componenti politiche, si è passati alla descrizione dei progetti e lavori di ricostruzione e ripristino delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione 2023 messi in campo dal Comune di Forlì.

“L’importo totale delle opere già eseguite, in corso e programmate per i prossimi mesi è di 9.424.879,21 € – ha spiegato l’Ing. Gianluca Rizzo – Si tratta di interventi di rifacimento del manto stradale e segnaletica, marciapiedi e piste ciclabili, consolidamento e ripristino dell’officiosità idraulica del Canale di Ravaldino, riqualificazione e ripristino dell’intera area del Parco Urbano, messa in sicurezza della viabilità pubblica, costruzione di opere di difesa idraulica in centro storico e altri lavori strategici di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione 2023. A queste risorse, riconducibili alle Ordinanze del Commissario Straordinario alla ricostruzione n°13/2023 e n°33/2024, vanno aggiunti 9.300.000,00 € di interventi realizzati in somma urgenza (Ordinanze del Commissario Straordinario alla ricostruzione n°6/2023 e n°19/2023), ovvero ritenuti prioritari per la sicurezza dei residenti ed eseguiti subito dopo l’alluvione. Mi riferisco alla rimozione di acqua e fango da strade e aree pubbliche, alla pulizia dei parcheggi, al ripristino del sistema fognario compromesso in varie zone della città, ad alcuni interventi immediati di ripristino dell’officiosità idraulica del canale di Ravaldino e messa in sicurezza del sistema di drenaggio urbano. In tutto, parliamo di 18.724.879,21 € di cantieri che andranno a migliorare e rafforzare il tessuto infrastrutturale cittadino”.

Per quanto riguarda il Consorzio di Bonifica, il Direttore Andrea Cicchetti ha infine ripercorso i 27 interventi di loro competenza, per un valore totale di 42.936.636 €, di cui 14 eseguiti in somma urgenza, altri 2 in corso di progettazione, e 11 da finanziare poiché candidati ai piani speciali.

