Forlì. Ronco, carabinieri arrestano presunto autore di maltrattamenti

I carabinieri della Stazione di Ronco hanno arrestato un uomo di 49 anni, presunto autore del reato di “maltrattamenti in famiglia”.

La scorsa mattina, una donna (già vittima di codice rosso) ha chiamato la Stazione Carabinieri del Ronco per segnalare che, al suo rientro a casa dopo alcuni giorni di assenza, aveva trovato all’interno dell’abitazione il suo ex convivente, peraltro già allontanato dall’abitazione e sottoposto a misura cautelare disposta dal G.I.P. del Tribunale di Forlì per pregressi fatti commessi in danno della donna. I militari, immediatamente intervenuti, hanno constatato la presenza del 49enne all’interno dell’abitazione il quale, anche in loro presenza, proferiva reiterate offese e minacce di morte nei confronti della donna. L’uomo, è stato prontamente contenuto ed allontanato dall’abitazione prima che la situazione degenerasse e, al termine degli accertamenti che hanno consentito di ben definire la vicenda, è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, condotto presso la Casa Circondariale di Forlì.

Nella giornata del 10 aprile si è tenuta l’udienza di convalida dinanzi al Giudice del Tribunale di Forlì, che, come richiesto dalla locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto disponendo nei cuoi confronti l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Forlì, 11.04.2025