Forlì, scippa un minorenne nel parcheggio del palazzetto: arrestato giovane nordafricano con la refurtiva al collo

Il blitz dei carabinieri dopo pochi minuti dalla rapina: fermato nei pressi del parco della Resistenza. Il giudice convalida l’arresto: resta in carcere. L’altra sera, poco dopo le 20:00, un giovane studente forlivese è stato aggredito e derubato nel parcheggio dell’impianto sportivo di via Campo di Marte. L’autore della rapina, un ragazzo di origine nordafricana, è stato bloccato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì mentre tentava la fuga verso il parco della Resistenza.

Secondo quanto riferito dalla vittima, un minorenne, l’aggressore lo avrebbe avvicinato all’improvviso, spintonato e immobilizzato, per poi strappargli con violenza la collanina d’oro che portava al collo. Il giovane rapinatore si è quindi allontanato velocemente in direzione di piazzale della Vittoria, ma non ha fatto molta strada.

Grazie alla pronta segnalazione del ragazzo e alla descrizione dettagliata fornita ai militari, i carabinieri sono riusciti ad attivare rapidamente le ricerche e a rintracciare il fuggitivo nei pressi dell’ingresso del parco. Al momento del fermo, il giovane extracomunitario indossava ancora la catenina appena rubata, poi sequestrata per essere restituita al legittimo proprietario.

Lo studente ha riportato contusioni multiple ed è stato medicato in ospedale: la prognosi è di alcuni giorni. L’arrestato è stato trattenuto in carcere a Forlì su disposizione del Sostituto Procuratore, in attesa dell’udienza di convalida. Nella giornata successiva, il giudice ha confermato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.