Forlì. Scomparsa di Gabriele Nuzzolo, il cordoglio dell’on. Rosaria Tassinari

Forlì, 23 giugno 2025 – Cordoglio e profonda commozione sono stati espressi dall’onorevole Rosaria Tassinari (Forza Italia) per la tragica scomparsa di Gabriele Nuzzolo, giovane segretario del circolo PD di Santa Sofia e consigliere comunale, deceduto domenica pomeriggio a seguito di un drammatico incidente stradale a Poggio alla Lastra, nel comune di Bagno di Romagna.

“La notizia della morte di Gabriele Nuzzolo mi ha profondamente colpita – ha dichiarato l’on. Tassinari – Era un giovane impegnato nella vita pubblica, appassionato del proprio territorio e vicino ai bisogni della comunità. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere tutta la mia vicinanza alla sua famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutta la cittadinanza di Santa Sofia.”

Nuzzolo, 33 anni, era molto conosciuto nel territorio sia per il suo ruolo politico sia per l’attività professionale come docente all’Istituto Professionale “Vassallo” di Forlì. Attivo anche nel volontariato, rappresentava una delle voci giovani più apprezzate dell’amministrazione locale.

“La sua perdita lascia un vuoto profondo non solo nelle istituzioni, ma anche nella società civile – ha aggiunto la parlamentare forlivese – La politica, al di là delle appartenenze, oggi si unisce nel ricordo di una persona perbene, generosa e stimata.”

L’on. Tassinari ha concluso esprimendo “un pensiero commosso alla famiglia e a tutta la comunità che in queste ore si stringe attorno al dolore per una perdita così ingiusta e prematura”.

On. Rosaria Tassinari