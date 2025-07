Forlì, scontro tra scooter e auto: muore un anziano, donna sotto shock portata in ospedale

È un fine settimana tragico quello appena trascorso sulle strade della Romagna. Dopo il drammatico incidente di sabato a Cotignola, dove hanno perso la vita due persone, un nuovo schianto mortale ha colpito Forlì nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 20 luglio.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 18 all’incrocio tra via Piancastelli e via Romagnoli. Qui, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrati violentemente uno scooter e un’auto. A bordo del mezzo a due ruote viaggiava un uomo di 80 anni, che fin da subito è apparso in condizioni gravissime.

Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi e il tempestivo trasporto in ospedale, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo, a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Alla guida dell’auto coinvolta, una Ford, c’era una donna che, secondo quanto riferito dalle autorità, avrebbe accusato un malore in seguito all’incidente. Anche lei è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti sanitari.

Le indagini sono ora affidate alle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo con esattezza la dinamica dello scontro. Il sinistro getta un’ulteriore ombra su un weekend già segnato da lutti sulle strade romagnole.