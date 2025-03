Forlì, shopping di lusso con un bancomat rubato: truffatrice in fuga

Una tranquilla mattinata al mercato si è trasformata in un incubo per una pensionata forlivese, vittima di un furto che le è costato oltre 1.500 euro. Mentre passeggiava tra le bancarelle del centro, ignara di tutto, qualcuno le ha sottratto il portafoglio, utilizzando poi il suo bancomat per prelievi e acquisti di lusso.

Il colpo in pieno centro

La vicenda è iniziata intorno alle 9:45, quando la donna ha parcheggiato la sua auto in piazza XX Settembre, estraendo il portafoglio per pagare il posteggio. Poi si è diretta verso piazza Saffi per curiosare tra le bancarelle del mercato settimanale, scambiando qualche parola con un’amica e proseguendo la sua passeggiata senza accorgersi di nulla di strano.

L’amara scoperta

La sorpresa è arrivata poco dopo, quando il suo telefono ha iniziato a vibrare insistentemente. Una serie di notifiche bancarie segnalavano operazioni sospette: due prelievi da 380 euro e diversi pagamenti effettuati in città. Tra questi, un acquisto particolarmente sfarzoso: un paio di occhiali Cartier da 1.090 euro comprati in un negozio di ottica di corso della Repubblica.

Una ladra astuta e sicura di sé

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano una donna, probabilmente straniera, con capelli lunghi e mascherina, che digita con sicurezza il PIN al POS senza destare sospetti. Prima che la carta venisse bloccata per il superamento del limite di spesa, la malvivente o un suo complice hanno effettuato un’ulteriore transazione da 200 euro in un altro esercizio commerciale.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono ora a caccia della responsabile, analizzando i filmati delle telecamere della zona per risalire alla sua identità. Si sospetta possa trattarsi di un’azione pianificata, con la complicità di altre persone pronte a svuotare i conti delle vittime nel minor tempo possibile.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi affollati e sull’importanza di proteggere con attenzione borse e portafogli durante lo shopping in città.