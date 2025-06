Forlì. Si accendono i riflettori della Rocca di Caterina Sforza per “Il Festival degli Dei” di Marino Bartoletti

In occasione della rassegna estiva serale, la Rocca di Caterina Sforza di Forlì si prepara per un incontro speciale: domenica 15 giugno 2025, alle ore 21:00, l’Arena ospiterà la presentazione del volume Il Festival degli dei, scritto dal giornalista Marino Bartoletti. Dialogando con il moderatore Marco Viroli, il noto giornalista forlivese interverrà durante la serata per illustrare al pubblico i contenuti del libro.

Il Festival degli dei è una versione paradisiaca del Festival di Sanremo, l’Olimpo delle voci più celebri e iconiche che hanno scritto – e cantato – la storia del panorama musicale italiano. Qui si riuniscono, dunque, tutte le leggende che hanno solcato il palcoscenico dell’Ariston: da Mia Martini a Domenico Modugno, da Lucio Dalla a Rino Gaetano, da Little Tony a Toto Cutugno, da Giorgio Gaber a Sergio Endrigo, da Mango a Claudio Villa e tanti altri.

Al termine dell’incontro, Marino Bartoletti avrà il piacere di trattenersi con il pubblico per il firmacopie. L’autore forlivese si è detto molto orgoglioso di condividere la serata assieme alla sua città natale e grato agli organizzatori che hanno ideato e realizzato questo evento.

Marino Bartoletti, nato a Forlì nel 1949, è una delle figure più iconiche del giornalismo italiano. Vanta l’ideazione e la conduzione di trasmissioni sportive storiche come Il processo del lunedì, La Domenica Sportiva, Pressing e Quelli che il calcio. Ha ricoperto il ruolo di direttore del “Guerin Sportivo” e dell’Enciclopedia Treccani dello Sport, così come delle testate sportive della Rai e di Mediaset. Amato dal pubblico televisivo e grande esperto di musica, è stato anche giurato, opinionista e selezionatore delle canzoni del Festival di Sanremo.

Negli ultimi anni, in seguito alla sempre più insistenti e numerose richieste, ha deciso di dedicarsi all’attività di scrittura di libri. Con Gallucci Editore è in corso la pubblicazione della serie per ragazzi La squadra dei sogni. I suoi primi quattro romanzi “adulti” hanno riscosso un enorme successo e grande approvazione da parte del pubblico e della critica. La cena degli dei, infatti, si è aggiudicato i premi Selezione Bancarella, Invictus, Libri d’Ulisse e Samadi. Il ritorno degli dei, invece, ha vinto i premi Bancarella Sport e Città di Castello, mentre a La discesa degli dei sono stati riservati i premi Kerasion e Terre d’Agavi e a La partita degli dei il premio Lorenzo D’Orsogna.

Comune di Forlì