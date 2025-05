Forlì, Tassinari (FI): “Le periferie vanno ascoltate e sostenute. Fondazione Abitare, un modello anche per la città”

Le periferie urbane devono tornare al centro dell’agenda politica nazionale e locale. A ribadirlo è l’On. Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, che ha partecipato a Bologna alla visita istituzionale della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni delle periferie.

«È stata un’occasione utile per fare il punto su temi centrali come la sicurezza, l’emergenza abitativa e le tante fragilità sociali che interessano le aree più vulnerabili delle nostre città», ha dichiarato Tassinari, che ha richiamato la propria esperienza da ex assessore al sociale del Comune di Forlì. «Conosco bene i bisogni di questi quartieri, ma anche le risorse e il potenziale umano che contengono».

Durante l’incontro si è parlato anche della Fondazione Abitare, recentemente istituita a Bologna per gestire circa 400 alloggi pubblici. Un’iniziativa che Tassinari ha definito “virtuosa e replicabile”: «Mettere in rete pubblico e privato sociale è una strada efficace per offrire risposte rapide e concrete a chi vive in condizioni precarie. Mi auguro che anche Forlì possa seguire questo esempio, adottando un modello di housing sociale integrato».

La parlamentare ha infine evidenziato l’importanza di un impegno continuativo da parte di Parlamento e Governo nel monitoraggio delle periferie e nel sostegno alle buone pratiche locali, attraverso investimenti mirati, progettualità condivise e interventi capaci di migliorare la qualità della vita urbana.