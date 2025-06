Forlì, weekend di controlli a tappeto: quattro denunce dei Carabinieri per reati stradali e violenza

Un fine settimana di intensa attività per i Carabinieri della Compagnia di Forlì, che hanno messo in campo controlli mirati per garantire sicurezza nelle strade e nei quartieri della città. Le operazioni, condotte dalle squadre della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Ronco, San Martino in Strada e Villafranca, si sono concentrate su aree strategiche e vie di grande passaggio, portando alla denuncia di quattro persone per reati che spaziano dalla guida in stato di ebbrezza alla violenza e al possesso illegale di armi.

Guida Pericolosa e Droga: Automobilista nei Guai

Tra i casi emersi, un automobilista è finito nel mirino dei Carabinieri dopo essere stato fermato con un tasso alcolemico oltre il limite legale. L’uomo, sorpreso alla guida in condizioni non idonee, si è visto ritirare la patente, che sarà ora sottoposta a sospensione dalla Prefettura di Forlì-Cesena. Il veicolo è stato affidato a una persona di fiducia. Durante il controllo, i militari hanno anche scoperto che l’automobilista era in possesso di alcuni grammi di hashish, destinati, secondo quanto dichiarato, a uso personale. La sostanza è stata sequestrata, e l’uomo è stato segnalato come assuntore di stupefacenti.

Aggressione Violenta con un Bastone

Un episodio più grave ha riguardato un uomo denunciato per lesioni personali, minacce e porto abusivo di un oggetto atto a offendere. L’individuo ha aggredito un 35enne utilizzando un bastone di medie dimensioni, causando ferite che hanno richiesto l’intervento del 118. La vittima, trasportata al pronto soccorso di Forlì, è stata dimessa con una prognosi di alcuni giorni. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno sequestrato il bastone usato nell’aggressione, rinvenuto sul luogo dell’incidente.

Coltello Illegalmente Detenuto

Un giovane è stato invece denunciato per porto abusivo di armi dopo essere stato trovato in possesso di un coltello con lama di medie dimensioni. L’arma, non autorizzata, è stata immediatamente confiscata dai militari, che hanno proceduto con la denuncia per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza pubblica.

Soggiorno Irregolare e Stupefacenti

Infine, un cittadino marocchino è stato segnalato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano, a causa di un permesso di soggiorno scaduto. L’uomo è stato avviato all’Ufficio Stranieri per l’avvio della procedura di espulsione. Anche in questo caso, i Carabinieri hanno rinvenuto una piccola quantità di hashish, sequestrata come previsto dalla legge, e l’individuo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Un Impegno Costante per la Sicurezza