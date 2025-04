Forza Italia Emilia Romagna. Rosaria Tassinari (Forza Italia): “Valorizzare le maratone per attrarre turismo sportivo e semplificare la partecipazione degli atleti stranieri”

“Le maratone non sono soltanto eventi sportivi, ma vere e proprie occasioni di promozione del territorio, di coesione sociale e di sviluppo economico. Forza Italia sostiene con convinzione ogni iniziativa che valorizzi questo patrimonio e renda l’Italia un Paese sempre più attrattivo per lo sport internazionale”.

Lo dichiara l’on. Rosaria Tassinari, intervenendo in Aula nel corso della discussione sulla mozione relativa alla partecipazione degli atleti stranieri alle competizioni podistiche in Italia.

“La proposta al centro del dibattito – spiega Tassinari – mira a superare un ostacolo burocratico che oggi penalizza la partecipazione degli atleti stranieri non tesserati, i quali sono obbligati a ottenere una certificazione medica da parte di un medico dello sport italiano. Un requisito che comporta costi, anticipo dei tempi di arrivo e incertezze. Chiediamo invece che vengano riconosciute le certificazioni sanitarie rilasciate nei Paesi d’origine, conformi alle normative locali, come già accade in altri Paesi europei”.

“La semplificazione che proponiamo – prosegue – non mette in discussione la tutela della salute, che resta un principio imprescindibile. Al contrario, punta a favorire una maggiore partecipazione, più eventi sul territorio, e importanti ricadute economiche per le città italiane”.

“Lo sport – conclude Tassinari – è uno strumento di crescita individuale e collettiva, un investimento per il futuro del Paese. Forza Italia continuerà a battersi per politiche che promuovano la pratica sportiva, semplifichino l’accesso agli eventi e rafforzino il ruolo dell’Italia come punto di riferimento nel panorama sportivo internazionale. Per queste ragioni, abbiamo espresso convintamente voto favorevole alla mozione”.

Comunicato stampa