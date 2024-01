Francesca Lilla Parco è la nuova Segretaria generale CGIL Rimini

Franca Lilla Parco è stata designata come successore di Isabella Pavolucci, che era stata eletta in Segreteria CGIL Emilia-Romagna. La candidatura di Lilla Parco è stata proposta da Massimo Bussandri, Segretario Generale CGIL Emilia-Romagna. Lilla Parco è stata eletta durante l’Assemblea generale del 16/1/2024 ed è la terza donna a ricoprire la massima responsabilità nella Camera del Lavoro di CGIL Rimini, dopo Meris Soldati ed Isabella Pavolucci. Laureata in Sociologia e di 48 anni, Lilla Parco ha iniziato la sua carriera come operaia presso la Cooperativa Italcoop, per poi essere assunta presso l’azienda FUZZI di Cattolica, storico maglificio, dove nel 2003 è diventata RSU FILTEA. Nel novembre 2010 è entrata a far parte della struttura FILCTEM-CGIL di Rimini e da ottobre 2017 è diventata Segretaria Generale. Ha ricoperto anche incarichi in FILCTEM-CGIL Emilia-Romagna nel periodo 2016-2018 e successivamente si è unita alla Segreteria Confederale CGIL Rimini nel 2019, dove fino ad oggi ha ricoperto l’incarico di Segretaria Organizzativa. Nel suo discorso programmatico, Lilla Parco ha posto particolare attenzione alle questioni legate al territorio, come la legalità, la lotta alla criminalità organizzata, la situazione dei settori industriali e terziari, così come la condizione sociale dei lavoratori stagionali e dei pensionati. Ha inoltre sottolineato l’importanza del superamento dei divari di genere e il sostegno alla sanità pubblica territoriale. Nel ringraziare Isabella Pavolucci per il suo autorevole ruolo durante la pandemia di Covid-19, Lilla Parco le ha inviato i suoi ringraziamenti e auguri a nome di tutta l’Organizzazione.