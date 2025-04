Francesco, il mondo era corso troppo avanti perdendo la bussola … di Sergio Pizzolante

La chiesa serve anche a questo, secondo me, a non farci perdere la bussola. Anche a chi non crede. Progresso con freni funzionanti.

In riferimento al cardinal Martini( il cardinale progressista amato dalla sinistra italiana…), vicinissimo alla idea di chiesa di Francesco, Ferrara dice quanto fosse sbagliato il suo concetto di progresso, l’idea che la chiesa fosse in ritardo sulla corsa del mondo, di duecento anni, quando era chiaro che il mondo correva senza freni e aveva perso la bussola.

Francesco è stato osannato per le idee di progresso e poi criticato per i freni improvvisi.

Secondo.

Ma va detto, dice Ferrara, che in un mondo percorso da un afflato demoniaco di stupidità e autolesionismo,l’opera di Francesco, con tutti gli equivoci, potrà essere considerata, se non rimpianta, come una testimonianza estrema e non compresa di umanesimo cristiano.