Francesco Renga conquista Riccione: piazzale Roma gremito per la seconda serata di Riccione Summer Music

Un altro successo per la rassegna Riccione Summer Music, che ieri sera ha visto protagonista Francesco Renga in un piazzale Roma letteralmente gremito da riccionesi e turisti. Dopo il debutto con Nek, la seconda serata del festival musicale ha regalato quasi due ore di emozioni e grandi suggestioni.

L’ex Timoria ha aperto il concerto con il brano che ha segnato una svolta nella sua carriera, Angelo, vincitore del Festival di Sanremo 2005 e titolo del tour attuale. Il pubblico, immediatamente coinvolto, ha cantato a gran voce fin dalle prime note, accompagnando Renga in un viaggio che ha toccato i suoi più grandi successi: da Il mio giorno più bello nel mondo a Pazzo di te, da Migliore a Meravigliosa (La luna) e Nuova luce. Un percorso musicale che ha unito energia e poesia, culminato con un finale corale in cui Angelo è risuonata tra le mura di piazzale Roma in un suggestivo abbraccio collettivo.

Prima di salire sul palco, Francesco Renga ha incontrato l’assessore al Turismo del Comune di Riccione, Mattia Guidi, per un momento di saluto e di ringraziamento reciproco, simbolo del forte legame tra la città e la manifestazione.

Il calendario di Riccione Summer Music prosegue con un altro appuntamento imperdibile: lunedì 11 agosto sarà la volta dei Gemelli Diversi, band iconica degli anni Duemila, pronta a far ballare e cantare il pubblico con un repertorio che spazia dai grandi classici come Mary alle nuove produzioni. L’inizio è fissato per le ore 21:30, con ingresso libero.

Le serate successive vedranno esibirsi artisti di spessore come Giuliano Palma, Alex Britti e Irene Grandi, garantendo un agosto ricco di musica e spettacolo all’insegna della qualità e del divertimento.