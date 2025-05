Frühlingsfest Romagna conquista Misano Adriatico: oltre 6.000 presenze, ora il gran finale tra birra, motori e ambiente

Il debutto del Frühlingsfest Romagna non poteva essere più convincente: oltre 6.000 partecipanti hanno affollato il villaggio bavarese di Misano durante il ponte del 1° maggio, decretando il successo della prima edizione dell’Oktoberfest di primavera in Italia. E ora ci si prepara per il gran finale: un secondo weekend ricco di eventi, gusto, musica e riflessione.

“Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico – commenta l’Assessore al Turismo Marco Dominici –. Il Frühlingsfest Romagna ha già dimostrato di poter diventare un appuntamento strategico per la destagionalizzazione turistica. Ha attirato visitatori da tutta la Romagna e anche turisti già presenti sul territorio”.

Da venerdì 9 a domenica 11 maggio la festa continua con piatti tipici tirolesi e trentini, birra a fiumi, musica dal vivo e DJ Set. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: fruhlingsfestromagna.it/programma.

Ma il fine settimana a Misano non si ferma alla festa bavarese. Sabato 10 maggio alle ore 17, nella Biblioteca Comunale, il noto giornalista Gigi Riva sarà protagonista dell’incontro “Quale guerra, quale pace”, per approfondire i complessi scenari politici globali.

Sempre sabato, il Misano World Circuit si trasformerà nel paradiso degli appassionati di motori con la seconda edizione del Suzuki Motor Fest: test drive, spettacoli, ospiti speciali e adrenalina assicurata per tutta la giornata.

Infine, domenica 11 maggio, la città scende in campo per l’ambiente con l’iniziativa “Fondali Puliti Romagna – Insieme per l’ambiente”, promossa dal Coordinamento Romagna Sub. Subacquei volontari si immergeranno per ripulire i fondali dai rifiuti sommersi, contribuendo concretamente alla tutela del mare. Il ritrovo è fissato alle 8.15 in Piazzale Roma.