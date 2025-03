FSGC SAN MARINO. K-Sport per Federcalcio e club affiliati

Lo scorso giovedì, presso la Casa del Calcio, la Federcalcio di San Marino ha promosso un workshop a favore dei club affiliati sul tema “Match & Training Analysis: nuovi approcci scientifici e tecnologici”. A tenere le fila della serata sono stati Daniele Cenci e Lorenzo Vagnini, rispettivamente Responsabile Commerciale per l’Italia e Business Development di K-Sport, che attualmente fornisce le tecnologie indossabili ad oltre il 70% dei club professionisti italiani ed i suoi sistemi di Intelligenza Artificiale, usati fin dal 2018 e per le prossime 5 stagioni da Lega Serie A per premiare gli MVP, vantando come clienti prestigiosi club e federazioni come Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter, Milan, le nazionali italiane e la nazionale argentina campione del mondo.

Tra queste, anche la FSGC – di cui K-Sport è sponsor e fornitore per quanto riguarda le tecnologie di performance tracking e GPS a favore della Nazionale di San Marino. Il workshop dello scorso 22 agosto è stata l’opportunità per presentare il mondo di K-Sport ai club affiliati alla FSGC, che hanno potuto toccare con mano le ultime innovazioni globali e comprendere in quale direzione stia andando il settore – sempre più fondamentale – legato all’analisi dei parametri durante allenamenti e partite. In tal senso, l’approccio imperniato sulla lavorazione dei dati e lo sviluppo tecnologico applicato al calcio sono sempre più centrali nel monitoraggio delle performance dei calciatori – fornendo al contempo elementi di valutazione fondamentali per gli staff tecnici. Lungi dal voler risultare una sessione di pura teoria, Cenci e Vagnini hanno mostrato numerose applicazioni pratiche nel corso del workshop. Al termine del quale tanto spazio è stato riservato allo scambio di opinioni e idee tra relatori e platea, della quale ha fatto parte – oltre ai rappresentanti dei club affiliati – anche il Commissario Tecnico della Nazionale Under 21 ed allenatore della San Marino Academy Under 22, Matteo Cecchetti. Con lui, anche parte della Commissione Tecnica della FSGC.

FSGC | Ufficio Stampa