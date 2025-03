FSGC San Marino. Torna la settimana di sensibilizzazione sull’accessibilità nel mondo del calcio

La tredicesima #TotalAccess Week of Action è ufficialmente iniziata e coinvolgerà tutte le Federcalcio affiliate alla UEFA che aderiscono al progetto sviluppato da AccessibAll – un tempo noto come CAFE (Centre for Access to Football in Europe).

Sostenitori, stakeholders, organizzazioni sportive e non, si uniscono per celebrare e riaffermare l’accezione più inclusiva del calcio, che apre le porte a tutte le persone con disabilità. Si tratta della prima Week of Action dopo il rebranding del CAFE in AccessibAll che – vuole sottolineare – non ha avviato un mero cambio di nome, ma intende rilanciare e rinnovare il proprio impegno nel favorire le migliori condizioni per accesso e l’inclusione delle persone con disabilità nel gioco più bello del mondo.

La levata di scudi a favore di temi tanto fondamentali ha annoverato anche la Federcalcio di San Marino, da sempre attenta a fornire al pubblico disabile i migliori servizi e condizioni ottimali per poter partecipare alle partite dei Biancazzurri.

Su iniziativa della FSGC e accolta con entusiasmo dalla UEFA, i capitani di San Marino e Romania – prima della sfida di lunedì prossimo allo Stadium – mostreranno al pubblico lo striscione dedicato alla Week of Action (in italiano “Settimana dell’Azione”). L’intento è quello di porre l’accento sulle iniziative rivolte alle persone con disabilità e sarà riproposto anche per alcune partite selezionate della prossima giornata di Campionato Sammarinese. Delle quali sarà proposto anche il commento audio-descrittivo, a favore di tifosi ciechi o ipovedenti che potranno collegarsi gratuitamente sulla piattaforma Titani.tv. Presso il San Marino Outlet Experience, sede del Fan Village di questo incontro, è stata invece allestita un’esibizione di Calcio Camminato. Per finire, è rinnovato il servizio a supporto dei tifosi ciechi e sordi (con steward formati ad utilizzare il linguaggio dei segni – LIS) al San Marino Stadium.

Dulcis in fundo, anche San Marino-Romania sarà proposta con commento audio-descrittivo per i tifosi ciechi presenti allo stadio e non solo. Il servizio, infatti, sarà distribuito anche sulle frequenze di Radio San Marino Classic (103.2 FM) con radiocronaca di Elia Gorini.

