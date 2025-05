Furti a Cesena: denunciati un tunisino e un minorenne romeno

Due episodi di furto di abbigliamento hanno interessato Cesena nei giorni scorsi, portando alla denuncia di un 19enne tunisino e di un 16enne romeno.

Il primo episodio ha avuto luogo sabato pomeriggio, quando il giovane tunisino è stato notato mentre si aggirava tra gli scaffali di un negozio senza intenti di acquisto. Dopo aver sottratto diversi capi d’abbigliamento e tentato di uscire senza pagare, il personale del negozio ha allertato immediatamente le forze dell’ordine. Un’unità della Polizia di Stato è giunta sul posto in breve tempo, recuperando la merce rubata e restituendola al negozio. Il giovane è stato identificato e denunciato per furto aggravato.

Il secondo episodio si è verificato lunedì in un negozio di articoli sportivi del centro commerciale Montefiore. Un minorenne, originario dell’Est Europa, è stato sorpreso mentre nascondeva una t-shirt all’interno di uno zaino dopo aver superato i dispositivi anti-taccheggio. Sembra che il ragazzo si sia lasciato coinvolgere in una sfida tra amici. Anche in questo caso, la Polizia è intervenuta prontamente, denunciando il giovane all’Autorità Giudiziaria e affidandolo successivamente alla famiglia.