Furti in due supermercati di Riccione: tre persone denunciate dai carabinieri

Nel fine settimana scorso, i Carabinieri di Riccione sono stati chiamati a intervenire in due diversi supermercati della città a seguito di furti. Gli agenti hanno denunciato tre individui coinvolti in queste attività illecite.

Il primo intervento ha riguardato un uomo di 35 anni, originario del Nord Africa, sorpreso mentre sottraeva generi alimentari e superalcolici per un valore totale di circa 300 euro. Successivamente, sono stati denunciati anche due uomini di 42 e 45 anni, provenienti dall’Est Europa. Questi ultimi sono stati trovati in possesso di cinque bottiglie di alcolici, tra cui whisky e champagne, per un valore di circa 400 euro, anch’essi non pagati.

Le indagini continuano per accertare eventuali legami tra i tre denunciati e altri episodi di furto nella zona.