Furto all’Istituto Istruzione Superiore Paolini – Cassiano da Imola. Arrestato dai carabinieri il presunto autore in sella a una “Graziella”

Imola (BO): I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Imola hanno arrestato un 33enne macedone, domiciliato a Imola, per furto aggravato. È successo nella notte del 17 ottobre 2024, quando l’attenzione dei Carabinieri, impegnati nella vigilanza notturna agli istituti scolastici che hanno intensificato a seguito dei recenti episodi di furto, è stata richiamata da un ciclista in sella a una bici modello “Graziella” che era stato visto allontanarsi dall’Istituto Istruzione Superiore Paolini – Cassiano da Imola, dove era scattato l’allarme antiintrusione. Sottoposto a una perquisizione personale, l’uomo, identificato nel 33enne, è stato trovato in possesso di una scatola di cartone contenente 125,10 euro di monete di cui non era in grado di giustificarne la provenienza. In seguito, i Carabinieri hanno verificato che nella scuola dove era scattato l’allarme, erano state asportate le monete da un distributore automatico di bevande che era stato raggiunto forzando la porta antipanico. Le monete rinvenute dai Carabinieri nella disponibilità del 33enne sono state sequestrate. Il presunto responsabile, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio e sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale, è stato arrestato, in attesa di essere processato mediante giudizio di rettissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna