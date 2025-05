Furto in gioielleria a Santarcangelo: malviventi armati fuggono con il bottino

Questa mattina, una rapina a mano armata si è verificata in via Don Minzoni a Santarcangelo, presso la storica gioielleria Pedrosi. Due uomini armati sono entrati nel negozio, aggredendo il proprietario, un uomo di 92 anni, prima di scappare a bordo di un furgone. Il valore del furto non è ancora stato quantificato, ma fortunatamente il titolare non ha riportato ferite, se non un forte shock. I Carabinieri di Santarcangelo sono intervenuti sul luogo per i rilievi e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, nella speranza di identificare i responsabili. La dinamica dell’accaduto e le indagini sono in corso.