Fusignano: ciclista 86enne perde la vita in un incidente stradale

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 aprile, un grave incidente ha scosso la comunità di Fusignano. Antonio Ballardini, 86 anni, è stato investito mentre percorreva in bicicletta via San Savino. L’impatto con una Volkswagen Golf, guidata da un 45enne residente nel Bolognese, è stato fatale.?

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 16:00. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, per l’anziano ciclista non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte dell’accaduto.?

La comunità di Fusignano è profondamente colpita dalla perdita di Ballardini, figura conosciuta e stimata in paese. L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto per gli utenti più vulnerabili come ciclisti e pedoni.?

Le indagini sono in corso per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente. Nel frattempo, la cittadinanza si stringe attorno alla famiglia di Antonio Ballardini, esprimendo cordoglio e solidarietà.?