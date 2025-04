Futsal: playoff al via l’8 maggio, tre giorni dopo l’assegnazione della Titano Futsal Cup

Ufficializzato il programma di postseason del Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 che assegnerà Scudetto e qualificazione alla UEFA Futsal Champions League 2025-26 mercoledì 4 giugno al Multieventi (ore 21:45). Il Primo Turno, che coinvolgerà le squadre classificate tra il quinto e il dodicesimo posto, si svilupperà in gare di andata e ritorno (8-12 maggio). Successivamente, con abbinamenti che premieranno le formazioni meglio posizionate tra i primi quattro posti, sarà la volta dei Quarti di Finale. Questi incontri – sempre giocati in doppia sfida – sono calendarizzati per le giornate di giovedì 15 e lunedì 19 maggio. I primi due turni di postseason si svilupperanno sugli impianti di Fiorentino e Dogana.

A partire dalle Semifinali si giocherà solo indoor con una partita al Multieventi ed una alla palestra di Acquaviva: l’andata delle semifinali si disputerà il 21-22 maggio, il ritorno il 26-27 maggio. In due giornate distinte anche le finali: quella per il terzo posto è programmata alla palestra di Acquaviva martedì 3 giugno alle 21:45, mentre il giorno successivo – mercoledì 4 giugno – sarà la volta della finale Scudetto, al Multieventi con fischio d’inizio alle 21:45.