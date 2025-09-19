Futsal Week, San Marino parte con un pari: 0-0 con Malta nella prima sfida a Parenzo

Buona la prima per la Nazionale sammarinese di futsal, che ieri ha esordito alla Futsal Week September Cup di Parenzo (Croazia) con un pareggio a reti bianche contro Malta. Un risultato che lascia aperte le prospettive del torneo e regala fiducia alla squadra di Roberto Osimani.

La gara si è accesa subito con un brivido: un errore in impostazione di Pasqualini ha favorito Portelli, il cui tiro ha centrato il palo. Scampato il pericolo, San Marino ha aumentato i giri del motore costruendo occasioni con Moretti ed Ercolani, tra i più attivi davanti.

Nella ripresa è cresciuto il capitano Busignani, che ha messo più volte alla prova Borg, portiere maltese impeccabile per tutta la gara. Dall’altra parte, determinante anche Mattia Protti, autore di diversi interventi che hanno blindato la porta biancoazzurra. Osimani ha dato spazio anche alle rotazioni con Verri e Zafferani, ma nel finale la stanchezza ha iniziato a farsi sentire. Malta ha sfiorato il gol colpendo un secondo palo con Sammut a tre minuti dal termine, mentre San Marino ha avuto l’occasione decisiva con Moretti, il cui mancino da dentro l’area è finito largo.

Il match si è chiuso 0-0, con un punto che rappresenta un inizio incoraggiante per i Titani in questa avventura internazionale.

Oggi alle 18:15 nuovo test per i biancoazzurri, attesi dalla sfida con l’Estonia nella seconda giornata della competizione.