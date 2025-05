Gabicce Food Fusion: la cucina diventa contaminazione creativa. Quattro giorni di esperimenti gourmet tra sapori del mondo e identità locale

Non una semplice rassegna gastronomica, ma un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso culture, profumi e contaminazioni culinarie: è questo lo spirito della prima edizione di Gabicce Food Fusion, in programma da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno. L’iniziativa – promossa da CNA Pesaro e Urbino con il patrocinio del Comune di Gabicce Mare, Riviera Banca e Confidi Uni.co. – porterà nel cuore della perla dell’Adriatico un’inedita esperienza gastronomica, fatta di piatti e cocktail ispirati alle cucine del mondo, reinterpretati con estro locale.

Cucina senza confini: dalla tradizione alle contaminazioni globali

Lontana dall’idea di una semplice proposta etnica, Gabicce Food Fusion rompe gli schemi: il concetto di “fusion” si traduce in un’arte della contaminazione, dove la gastronomia diventa linguaggio universale. In menu, suggestioni da Giappone, Perù, Austria, Spagna, Irlanda, Cuba, Francia, Brasile e Repubblica Dominicana, che si mescolano con la tradizione romagnola e marchigiana per dare vita a ricette nuove, audaci, a volte provocatorie.

In campo, chef, cuochi, barman e ristoratori di Gabicce Mare, che metteranno in scena la loro personale visione di cucina globale. Ad animare la rassegna saranno le creazioni di 14 locali tra ristoranti e bar: Anna, Bayon, La Bussola, La Cambusa, 44 Caffè, Al Mazzini, Osteria Marè, Porto 36, Rabuki to be, Lo Squero, Telodirò, Il Traghetto, Bar Tom, TinBòta (ex Eden Rock).

Esperimento, identità e coraggio: la nuova frontiera del gusto

Per CNA Agroalimentare, l’evento è anche un messaggio culturale: la cucina come dialogo tra tradizioni, un gioco di accostamenti che supera i confini geografici per creare piatti che raccontano storie. Non è solo una questione di sapori, ma di tecniche, consuetudini, visioni del cibo che si incontrano per dar vita a qualcosa di inaspettato, originale, moderno.

Gabicce Food Fusion è quindi un invito alla scoperta e alla sperimentazione, una sfida rivolta a chi ama il gusto, ma anche l’idea che dietro un piatto ci sia un’interpretazione del mondo.