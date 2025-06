Gabicce Mare, attiva la ZTL estiva dal 1° luglio: tutte le regole per circolare sul nuovo lungomare e nell’area pedonale

Dal 1° luglio al 15 settembre 2025, entrerà in vigore la Zona a Traffico Limitato (ZTL) estiva con varchi elettronici attivi dalle ore 21:00 alle 5:00 del mattino. Una misura pensata per tutelare il centro cittadino nelle ore serali e notturne, migliorando la qualità della vita e la sicurezza di residenti e turisti.

ZTL attiva con varchi elettronici

I varchi elettronici sono chiaramente segnalati con pannelli luminosi: la scritta “Varco Attivo” in rosso indica che l’accesso è consentito solo ai veicoli autorizzati.

Per richiedere i permessi di accesso, è necessario presentare domanda online tramite il portale ufficiale della Polizia Locale: https://gabiccemare.sismic.it

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Comando di Polizia Locale al numero 0541 954507, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12:00, oppure recandosi in Via XXV Aprile n.1 – Gabicce Mare. Email: comandopm@comune.gabicce-mare.pu.it Importante: qualsiasi accesso non autorizzato sarà rilevato automaticamente dai sistemi di videosorveglianza.

Nuovo lungomare e APU (Area Pedonale Urbana): accesso sempre controllato

Il nuovo lungomare, rientrante nell’Area Pedonale Urbana (APU), è regolamentato 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, con varchi elettronici sempre attivi.

Tutti i permessi rilasciati fino al 2023 non sono più validi.

L’accesso è consentito solo a categorie specifiche, tra cui:

Velocipedi e veicoli elettrici equiparabili;

Mezzi di emergenza e servizio pubblico (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanze, manutenzione comunale);

Gestori di pubblici servizi ;

Residenti o proprietari immobiliari , solo se in possesso di area di sosta privata non soggetta a pubblico passaggio e previa autorizzazione del Comando;

Veicoli per interventi urgenti , manifestazioni autorizzate o lavori, con permesso rilasciato anticipatamente ;

Veicoli stagionali o per situazioni eccezionali debitamente documentate.

Accesso per invalidi e fornitori

Gli invalidi possono accedere solo se dotati di area di sosta privata o tramite servizio navetta dedicato , attivo esclusivamente per persone con gravi difficoltà motorie .

Ciclomotori e motoveicoli non sono ammessi , nemmeno se condotti a mano.

I fornitori dovranno fermarsi nelle vie laterali, dove saranno predisposti stalli appositi, e trasportare le merci con carrellini.