Gabicce Mare, viaggio tra rock e soul acustico: sabato 9 agosto in Piazza Municipio il live dei Ginger Tree

Sarà una serata all’insegna della buona musica quella in programma sabato 9 agosto alle ore 21 in Piazza Municipio, dove si esibiranno i Ginger Tree, quartetto molto apprezzato nella scena musicale locale.

Il gruppo, formato da Davide Leoni e Claudio Baldassarri alle chitarre, e dalle voci di Susan Ferro e Cristina Gessaroli, condurrà il pubblico in un viaggio sonoro attraverso celebri brani del repertorio italiano e internazionale, interpretati in chiave rock e soul acustico. Il mix di sonorità raffinate e grande energia promette uno spettacolo coinvolgente, capace di affascinare spettatori di tutte le età.

L’evento è organizzato dal Comune di Gabicce Mare in collaborazione con APS Musica Humana, nell’ambito della rassegna estiva che anima il centro cittadino con concerti, cultura e intrattenimento.

L’ingresso è libero.