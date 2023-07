Gabriele Merli, noto come Mago Gabriel, rivoluziona la sua identità artistica: diventa l’Illusionista Gabriel!

San Marino, 07/07/2023

Gabriele Merli, artista internazionalmente riconosciuto per la sua abilità nel mondo dell’illusione e dello spettacolo, ha annunciato ufficialmente oggi il suo nuovo appellativo: l’Illusionista Gabriel.

Dopo aver festeggiato un traguardo di cinquant’anni di dedizione alla magia, Merli ha preso la decisione di abbandonare il titolo di mago per abbracciare un nuovo ruolo che riflette meglio la sua arte e la sua identità.

“Troppo spesso, mi sono trovato a dover spiegare che essere un mago non implica il possesso di poteri sovrannaturali”, ha dichiarato Gabriel. “Molti mi hanno chiesto di compiere imprese impossibili o atti al di là delle mie capacità, creando fraintendimenti e incomprensioni.”

Con l’adozione del nome Illusionista Gabriel, Gabriele Merli vuole sottolineare la sua abilità nell’arte dell’illusione e dimostrare che la sua carriera si basa sulla maestria tecnica, l’ingegno e la creatività. L’appellativo Illusionista riflette meglio il suo stile unico e la sua capacità di trasportare il pubblico in mondi di meraviglia e stupore.

L’aggiunta di Gabriel al suo nome, il suo nome di battesimo senza la “e” finale, è un tributo alla sua radice personale e alla sua connessione profonda con la sua arte.

“Il cambiamento del mio appellativo è stato un passo ponderato e necessario per garantire che il mio pubblico comprenda appieno ciò che offro come artista”, ha aggiunto Gabriel. “Sono convinto che l’Illusionista Gabriel diventerà un nome di riferimento nell’ambito dello spettacolo e continuerà a sorprendere e affascinare gli spettatori in tutto il mondo.”

Gabriele Merli, l’Illusionista Gabriel, ha sottolineato che questa scelta non implica una modifica del suo stile e del suo repertorio, ma rappresenta un modo per superare le sfide che ha incontrato e per continuare a coltivare la sua passione per l’arte dell’illusione.

La sua rinascita come l’Illusionista Gabriel sarà un’opportunità per il pubblico di scoprire nuove forme di spettacolo, una magia che coinvolge e affascina, lasciando tutti incantati.

