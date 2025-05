Gabry Ponte ha portato San Marino in finale all’Eurovision Song Contest 2025 con il brano “Tutta l’Italia”, segnando un ritorno del Titano alla fase conclusiva della competizione dopo quattro anni di assenza. La canzone, già nota al pubblico italiano come sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025, ha conquistato il pubblico europeo con il suo mix di sonorità dance ed elementi della tradizione musicale italiana, come fisarmonica, mandolino e tamburello.

Nella stessa semifinale, anche l’Estonia ha ottenuto l’accesso alla finale grazie a Tommy Cash e alla sua “Espresso macchiato”, un brano ironico e provocatorio che gioca con gli stereotipi italiani.

I dieci Paesi qualificati dalla prima semifinale, che si uniranno ai finalisti di diritto (i cosiddetti “Big Five” e la Svizzera, paese ospitante), sono:

Norvegia – Kyle Alessandro: “Lighter” Albania – Shkodra Elektronike: “Zjerm” Svezia – KAJ: “Bara bada bastu” Islanda – Væb: “Róa” Paesi Bassi – Claude: “C’est la vie” Polonia – Justyna Steczkowska: “Gaja” San Marino – Gabry Ponte: “Tutta l’Italia” Estonia – Tommy Cash: “Espresso macchiato” Portogallo – Napa: “Deslocado” Ucraina – Ziferblat: “Bird of Pray”

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 si terrà sabato 17 maggio a Basilea, Svizzera. Tra i finalisti di diritto, l’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro”.

Gabry Ponte, noto DJ e produttore torinese, ha espresso entusiasmo per questa opportunità, dichiarando: “Sono veramente onorato di rappresentare San Marino in un evento culturale così iconico come l’Eurovision. L’amore e il supporto per ‘Tutta l’Italia’ sono stati incredibili. Non vedo l’ora di portare la festa a Basilea e, si spera, ottenere un risultato vincente per il popolo di San Marino!”