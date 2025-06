GAL Valli Marecchia e Conca, rinnovati gli organismi. Patrizia Rinaldis raccoglie il testimone da Ilia Varo

Rimini, 19 giugno 2025 – Patrizia Rinaldis è la nuova presidente del GAL Valli Marecchia e Conca. È stata eletta nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione, tenutasi il 18 giugno. Vicepresidente è stato nominato Marcello Fattori, mentre Cinzia Dori è stata confermata nel ruolo di segretario. Il nuovo Consiglio di amministrazione, che resterà in carica per i prossimi tre anni, è stato eletto dall’assemblea dei soci lo scorso 10 giugno. Eletti rappresentanti del mondo pubblico e privato del territorio: Filippo Sica, Unione Valconca; Gianluigi Brizzi, Unione Valmarecchia (già membro del precedente CdA); Marcello Fattori, Ente Parco Sasso Simone e Simoncello; Andrea Zanzini, Camera di Commercio della Romagna. In rappresentanza dei soci privati Patrizia Rinaldis, Federalberghi (già vicepresidente nel precedente mandato), Giorgia Gianni, Legacoop Romagna, Loris Mazzotti, Confagricoltura, Sara Carli, Confindustria Romagna, Marina Lappi, Confcooperative Romagna. All’indomani della prima seduta del CdA, Andrea Zanzini ha rassegnato le proprie dimissioni. “Un ringraziamento sentito va a Ilia Varo – afferma Rinaldis –, presidente uscente e guida del GAL fin dalla sua costituzione nel 2016, e a tutto il CdA precedente, con cui abbiamo condiviso un lavoro intenso per sostenere la crescita dell’entroterra, dalla Valconca alla Valmarecchia.

Abbiamo invece appreso con sorpresa delle dimissioni di Andrea Zanzini, che ieri in Cda non aveva manifestato quanto oggi invece esterna. Le sue affermazioni non rendono giustizia al ruolo e all’autonomia degli altri consiglieri, che rappresentano con serietà enti pubblici e parti private, portando nel GAL la voce dei territori e delle imprese.

Ci sono ancora potenzialità straordinarie da far emergere e opportunità da cogliere, e sono convinta che lavorando in sinergia potremo raggiungere obiettivi importanti per lo sviluppo locale.” Il GAL Valli Marecchia e Conca continuerà ad operare a favore della valorizzazione delle aree rurali, con progetti di sviluppo sostenibile e il rafforzamento dell’identità e dell’attrattività del territorio.