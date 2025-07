Gambettola. Carabinieri arrestano presunto autore di violenza sessuale 

I militari della Stazione Carabinieri di Gambettola hanno arrestato un 19enne, quale presunto autore del reato di “sequestro di persona”, “violenza sessuale” e “lesioni personali”.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un intervento effettuato da più pattuglie di carabinieri della Compagnia di Cesenatico, a Gambettola, verso le ore 04,30 di ieri 3 luglio, per un’aggressione posta in essere da un gruppo di giovani nei confronti di un coetaneo, poi indicato quale presunto autore di una violenza sessuale in danno di una minorenne. Il giovane aggredito (sottratto dall’azione di coloro che lo accusavano della violenza) veniva immediatamente bloccato dai carabinieri, che poi lo conducevano presso l’ospedale Bufalini di Cesena per la medicazione di alcune ferite riportate. Dalla prima ricostruzione dei fatti emergeva che la minorenne, che in precedenza si trovava presso un vicino locale di quel centro cittadino insieme a delle amiche, veniva avvicinata dal presunto autore il quale, in un momento di confusione e verosimilmente approfittando di un momento di minor lucidità, la “prelevava di peso” e la “conduceva” in un luogo appartato di un giardinetto vicino, per approfittare di lei.

In tale contesto una delle amiche, accortasi dell’improvvisa assenza della minore, andava a cercarla cogliendo sul fatto l’autore mentre, peraltro, percuoteva la sua amica. La soccorritrice, che veniva a sua volta colpita dall’aggressore, riusciva comunque a distrarlo, a fuggire e a richiedere l’aiuto degli altri ragazzi poi sopraggiunti. Anche la parte lesa è stata poi medicata dai sanitari dell’ospedale Cesenate.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto a disposizione dell’A.G. in attesa dell’udienza di convalida.

Vi sono in corso ulteriori indagini, svolte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì, in relazione ad un ulteriore episodio di violenza avvenuto recentemente in un altro comune della provincia.

Forlì, 04.07.2025