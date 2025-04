Gatteo. Festa, follia e fuga di gas: tragedia sfiorata dopo la festa per la Prima Comunione. Alla base di tutto l’abuso di alcol

Una tranquilla domenica pomeriggio si è trasformata in un incubo a pochi passi dalle case, quando un’auto lanciata fuori controllo ha abbattuto un muretto e tranciato una colonnina del gas, provocando una pericolosa fuoriuscita. Il bilancio? Nessun ferito grave, ma paura e danni ingenti. Alla guida, un uomo in forte stato di ebbrezza, reduce – a suo dire – da una festa di Prima Comunione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Colombarazzo, località Fiumicino di Gatteo. Un boato improvviso ha interrotto la quiete della zona: una Chrysler, con due persone a bordo, è finita fuori strada, sfondando la recinzione di una proprietà privata e centrando in pieno la colonnina del gas metano.

Gas nell’aria e attimi di panico

I residenti, allarmati dallo schianto e dall’odore acre del gas disperso nell’aria, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area, evitando il rischio di esplosioni. Contemporaneamente, una squadra reperibile di Hera ha provveduto alla chiusura della linea in attesa della riparazione dell’impianto.

Il veicolo, completamente danneggiato, è stato posto sotto sequestro. Per il conducente, un 46enne residente nella zona, sono subito scattati gli accertamenti: l’etilometro ha segnato un tasso di 1,8 grammi per litro, quasi quattro volte il limite legale. Una cifra che non lascia spazio a dubbi.

Patente ritirata e denuncia: le conseguenze

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente, con avvio della procedura per la revoca. Ha raccontato agli agenti di essere appena uscito da una festa per una Prima Comunione. Ma la celebrazione si è conclusa in modo decisamente meno gioioso di quanto previsto.

Un caso emblematico di irresponsabilità

Questo episodio, fortunatamente senza vittime, riapre il dibattito sulla pericolosità della guida sotto effetto di alcol. Un gesto che, oltre a mettere a rischio la propria vita, può causare conseguenze devastanti per gli altri.