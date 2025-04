Gatteo. Teddy: attacco hacker. Bloccati i sistemi, nessuna perdita dati

Il noto gruppo di moda Teddy ha subito un attacco informatico che ha portato alla temporanea interruzione del server del proprio centro di distribuzione a Gatteo. In risposta all’incidente, l’azienda ha implementato misure di sicurezza immediate, isolando i sistemi coinvolti e informando le autorità competenti. Grazie a una gestione rapida della situazione, non si sono registrate richieste di riscatto né perdite di dati sensibili. Attualmente, Teddy sta gradualmente ripristinando le sue operazioni e si sta impegnando a rafforzare le proprie misure di sicurezza informatica per evitare simili eventi in futuro.