Gatto legato e lanciato dal balcone. Fa discutere la riassegnazione al proprietario

Filippo, questo il nome del felino, era stato inizialmente sequestrato e affidato a mani sicure, ma il Pubblico Ministero ha poi disposto la sua restituzione allo stesso proprietario. Una decisione che LNDC Animal Protection e l’On. Patrizia Prestipino – Garante per la Tutela degli Animali del Comune di Roma – ritengono inaccettabile. Per questo, attraverso l’avv. Michele Pezone, è stata depositata una nuova istanza presso la Procura di Roma per chiedere la riapertura della valutazione cautelare e un nuovo sequestro preventivo dell’animale.