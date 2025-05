Gaza, cresce l’attesa: Trump potrebbe annunciare a breve una tregua e uno scambio di ostaggi

Negli ambienti diplomatici si moltiplicano i segnali che indicano un possibile intervento diretto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella crisi in corso a Gaza. Secondo fonti ben informate vicine a Sky News Arabia, l’amministrazione americana starebbe lavorando a un’intesa che prevederebbe un’interruzione delle ostilità nei prossimi giorni, collegata al rilascio di ostaggi israeliani.

Nel corso della giornata di domenica, il presidente ha lasciato intendere che potrebbero esserci sviluppi positivi in merito ai contatti con Hamas. Ha manifestato l’intenzione di facilitare una sospensione dei combattimenti e ha dichiarato che sono in corso colloqui anche con il governo israeliano per raggiungere una soluzione il prima possibile.

L’ipotesi di una tregua negoziata dagli Stati Uniti, se concretizzata, potrebbe rappresentare un punto di svolta in una guerra che ha già causato migliaia di vittime e un’emergenza umanitaria senza precedenti nella Striscia di Gaza.