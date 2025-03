Gaza e Israele, cresce la tensione. Netanyahu avverte Hamas: “Se non libererete subito tutti gli ostaggi risponderemo con la conquista di Territori”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato un duro avvertimento durante una sessione plenaria alla Knesset, affermando che, in risposta al rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi israeliani, Israele intensificherà le proprie azioni, inclusa la conquista di nuovi territori. “Quanto più Hamas persisterà nel suo rifiuto, tanto più forte sarà la pressione che eserciteremo”, ha dichiarato Netanyahu, senza entrare nei dettagli, ma facendo intendere che le azioni israeliane potrebbero estendersi ben oltre l’area attualmente sotto controllo.

Il discorso di Netanyahu arriva in un momento di alta tensione, con il conflitto che ha causato numerosi danni e perdite da entrambe le parti. Il premier ha ribadito che la liberazione degli ostaggi è una priorità per il governo israeliano e che ogni possibilità per risolvere la situazione pacificamente sarà esplorata, ma senza escludere azioni decisamente più incisive se necessario.