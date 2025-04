Gdf Alessandria sequestra prodotti contraffatti per 2 milioni. Il produttore a Rimini

Capi d’abbigliamento e prodotti per bambini con celebri marchi contraffatti, per un valore complessivo di oltre 2 milioni, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Alessandria nell’ambito di un’operazione coordinata dalla procura.

L’indagine, avviata negli ultimi mesi del 2024, è partita dalla ricerca di prodotti taroccati messi in vendita su piattaforme di e-commerce e sui social network.

Le attività delle Fiamme gialle hanno portato alla luce una vasta rete di distribuzione, partendo da un’azienda con sede in Alessandria per arrivare al produttore a Rimini, ed è stata ricostruita l’intera catena fino ai vari distributori dislocati in tutta Italia.

Sono stati sequestrati capi d’abbigliamento, etichette, articoli di cancelleria, giocattoli, gadget, accessori. Sono state denunciate 50 persone.

Da gennaio 2024 a marzo 2025 è stato quantificato un giro d’affari di oltre 5 milioni.

Ansa