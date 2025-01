GDF RIMINI: FIAMME GIALLE A TEATRO 

Si è tenuta ieri, nella splendida cornice del Teatro Amintore Galli di Rimini – che, non a caso, ha per simbolo un grifone -, l’esibizione di alcune voci liriche provenienti dalla “Accademia Verdiana” della Fondazione Teatro Regio di Parma. I tre cantanti, che lo scorso ottobre hanno concluso il Corso di Alto Perfezionamento in Repertorio Verdiano del Teatro Regio di Parma hanno interpretato, accompagnati al pianoforte, un repertorio di arie e duetti d’opera tratte da opere del maestro Giuseppe Verdi, grande protagonista del Risorgimento Italiano, e da La Bohème, musicata dal maestro Giacomo Puccini, “Appuntato ad honorem” della Guardia di Finanza.

E’ stata l’APT Servizi Regione Emilia Romagna sede di Rimini che – nell’anno in cui il canto lirico Italiano è divenuto Patrimonio immateriale dell’UNESCO e del centenario della morte del grande compositore toscano, nel connubio con le tradizioni espresse dal Corpo della Guardia di Finanza, custode dei valori del Paese – ha proposto a questo Comando, nell’anno in cui le Fiamme Gialle celebrano il 250° Anniversario della Fondazione, la partecipazione a questo eccezionale evento musicale. Ai presenti è stata altresì distribuita una brochure, in cui viene ripercorsa la storia della Guardia di Finanza e dell’accademia Veridiana. All’uscita dal Teatro, un omaggio floreale per le signore, gentilmente offerto dalla Coldiretti Rimini.

L’esibizione è avvenuta davanti alla presenza del Sindaco della città, Jamil Sadegholvaad, del Prefetto, Rosa Maria Padovano, e delle altre Autorità civili e militari della provincia.

Prima del suggestivo momento musicale, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. Alessandro Coscarelli, nel rivolgere il suo indirizzo di saluto e ringraziamento ai presenti, nella sua prolusione ha voluto sottolineare l’esistenza e la forza del filo invisibile dello spirito di servizio e dell’amore patrio che lega e guida le Fiamme Gialle di ieri, di oggi e di domani fin dal 1774 in un ideale viaggio tra tradizioni del passato, realtà del presente ed innovazioni del futuro: “un viaggio affascinante, che dura da 250 anni”.

Momenti di commozione nel rivedere le immagini della tragedia dell’alluvione che ha colpito la Toscana e l’Emilia Romagna lo scorso anno e l’opera degli specialisti del Reparto Operativo Aeronavale. Nella suggestiva cerimonia è stato altresì ricordato il Ten. Col. Roberto Russo, tragicamente scomparso lo scorso mese di novembre.

Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Rimini