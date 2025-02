GDF RIMINI: INCONTRO TRA LA GUARDIA DI FINANZA E LA CONFARTIGIANATO IMPRESE RIMINI

Mercoledì scorso il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. t.ST Alessandro Coscarelli, ha incontrato presso la caserma di via Augusto Grassi, Gianluca Capriotti, segretario generale di Confartigianato Imprese Rimini e Mauro Vanni, presidente di Confartigianato Imprese Demaniali.

Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, la lotta all’abusivismo ed al lavoro nero nel settore turistico e dei servizi alla persona, il monitoraggio economico per evitare infiltrazioni criminali, il rapporto di stretta collaborazione per favorire lo sviluppo delle imprese e del territorio.

In tal senso, è stata ribadita la volontà comune del proseguimento del rapporto già in essere tra il Corpo e le Associazioni di categoria al fine di rafforzare la promozione della cultura della legalità economica e finanziaria nell’intento di intercettare e prevenire il sorgere e la diffusione dei fenomeni di illiceità attraverso azioni congiunte volte a migliorare la sicurezza del territorio e contrastare l’abusivismo e momenti di sensibilizzazione e confronto diretto per cogliere, prevenire e contrastare fenomeni distorsivi del mercato.

Sul fronte della formazione e sensibilizzazione nelle scuole, è stata condivisa l’intenzione di potenziare le attività educative sui temi della legalità e della sicurezza anche in tema di contrasto al lavoro nero

L’incontro si è concluso con una riflessione sulla difficoltà delle aziende ad effettuare un passaggio generazionale e sull’impegno dell’Associazione nel voler promuovere questa cultura.

Il Comandante Provinciale ha infine evidenziato come la Guardia di Finanza, quale forza di Polizia economico – finanziaria a forte vocazione sociale a presidio della legalità, opera quotidianamente nell’azione di contrasto al crimine economico ed ha confermato la volontà di un lavoro sinergico tra l’Associazione ed il Corpo auspicando il proseguimento della fattiva collaborazione per tutelare le imprese sane e oneste contro la concorrenza sleale.