GDF RIMINI: IV NOVEMBRE GIORNO DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE, LA GUARDIA DI FINANZA DI RIMINI “IN VETRINA”

In occasione della giornata della celebrazione delle Forze Armate italiane che si svolgerà il prossimo 4 novembre, grazie alla disponibilità fornita da un notissimo negozio di abbigliamento maschile in Corso d’Augusto, nel centro storico di Rimini, è stato curato, da parte del Comando Provinciale con la preziosa collaborazione del Reparto Operativo Aeronavale ed il supporto di oggettistica d’epoca delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Rimini e Riccione, l’allestimento di alcune vetrine dedicate al Corpo della Guardia di Finanza.

In particolare, in una sono stati esposti due manichini, uno rappresentante la recente uniforme “di terra” con il grigio chiaro che ha caratterizzato la foggia fino a qualche anno fa ed una “di mare”, utilizzata durante la missione internazionale del contingente UEO oltre ad un’attuale tuta di navigazione. Il tipico doppiopetto blu. La seconda, dedicata alla modernità, mostra le attuali tute indossate dagli elicotteristi, dai sommozzatori e dagli operatori del soccorso acquatico, indossate, tra l’altro, nella recente emergenza alluvionale che ha colpito la nostra Regione qualche mese fa, in cui sono stati impiegati i Finanzieri di mare e di cielo.

L’esposizione è completata, in entrambe, con oggettistica e cimeli del Corpo.

L’iniziativa si inserisce nella celebrazione del 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale e festa delle Forze armate, ricorrenza che il Comando Provinciale di Rimini ha deciso di celebrare attraverso l’allestimento di vetrine “tematiche” in un ideale itinerario alla “scoperta” del Corpo della Guardia di Finanza e della sua storia che compirà, l’anno prossimo, 250 anni di vita.

Guardia di Finanza di Rimini