GdF Rimini: prosegue il tirocinio pratico formativo dei Marescialli Allievi

Nell’odierna mattinata è giunta al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini la seconda aliquota composta da 9 Marescialli Allievi, pronta allo svolgimento del 15° corso di qualificazione operativa.

I Marescialli Allievi, provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza con sede a l’Aquila, frequentatori del 94° corso “Dodecanneso II” – III anno di studi, seguono un percorso formativo che prevede, infatti, oltre alle attività didattiche e di addestramento militare eseguite presso l’Istituto di formazione, anche un periodo di stage presso i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria operanti sul territorio.

Il periodo di tirocinio pratico di servizio durerà fino al prossimo 03 ottobre e vedrà i corsisti impiegati, in qualità di “osservatori”, presso il dipendente Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Rimini.

Durante questo periodo i tirocinanti saranno affiancati agli Ispettori esperti e “più anziani”, in forza al predetto Reparto, così da poter carpire i “segreti del mestiere”, ovvero quel patrimonio professionale frutto della presenza ispettiva sul territorio nello svolgimento dell’attività a contrasto delle manifestazioni d’illegalità economico-finanziaria.

I giovani marescialli sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale – Col. t.ST Alessandro Coscarelli – il quale, dopo i rituali saluti di presentazione, ha augurato loro una proficua e formativa esperienza presso i Reparti alla sede.

